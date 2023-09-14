«Ладу Приора» разорвало пополам в ДТП под Мурманском

Легковой автомобиль «Лада Приора» врезалась в бетономешалку на трассе «Кола» в Мурманской области. От удара легковушку разорвало пополам, погибли трое взрослых и годовалый ребенок.

По данным прокуратуры области, авария случилась около 09:49 часов 14 сентября на 1411-м км автотрассы «Р-21 Кола» в Кольском районе. Водитель «Лады» выехал на встречную полосу, где машина врезалась в бетономешалку. От удара грузовой автомобиль выбросило с трассы. Легковушку разорвало пополам, судя по фотографиям пострадавших автомобилей, опубликованным прокуратурой.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек, в том числе малолетнего ребенка 2022 года рождения. Уголовное дело расследуется по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», – пояснили в управлении Следственного комитета по региону.

Прокуратура проверит, соответствует ли состояние дорог требованиям безопасности.

Некоторое время после аварии движение по трассе было перекрыто. В МЧС сообщили, что на трассе возобновили реверсное движение.

В Ростовской области пять человек погибли и трое пострадали в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей.

Мурманск, Наталья Рязанова

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