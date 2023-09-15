Число погибших в Ливии после урагана «Даниэль» выросло до 11 300 человек

Ливийский Красный Полумесяц уточнил число погибших в результате урагана «Даниэль» – 11 300 человек. Мэр Дерны Абдель Монейм Аль-Гайтив допустил, что жертвами наводнения только в его городе стали 20 тыс. человек, передает Alsumaria.

Мэр Дерны рассказал, что мощные потоки воды после разрушения дамб буквально смыли несколько кварталов города в море. Сколько людей находились в этом районе, неизвестно. Официально пропавшими без вести числятся порядка 10 тыс. человек.

Тела погибших продолжает прибивать к берегу, поэтому статистика растет. В городе расчищают улицы от нанесенного водой мусора и проверяют пострадавшие строения.

Ранее сообщалось о 5,5 тыс. погибших и семи тысячах пострадавших в результате урагана «Даниэль», принесшего проливные дожди и шквалистый ветер. Около 30 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

Триполи, Наталья Рязанова

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