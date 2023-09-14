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Четверг, 14 сентября 2023, 10:07 мск

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В Ливии число жертв наводнений превысило 5 500

Фото: Reuters

Число погибших в результате наводнений на востоке Ливии возросло до 5,5 тысячи, еще 7 тысяч получили ранения. Спасательная операция продолжается, около 10 тысяч жителей числятся пропавшими без вести.

По данным экстренных служб Триполи, около 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. В настоящее время невозможно определить окончательное число жертв, поскольку тела все еще извлекаются из-под завалов.

Глава города Дерна Абдельманам аль-Гайси заявил, что погибших может быть в несколько раз больше. «Мы ожидаем очень большое число смертей, оно может достигнуть 18-20 тысяч», – сказал мэр в эфире Al-Arabiya.

Причиной сильнейших наводнений стал ураган «Даниэль». По оценке властей, только на восстановление разрушенной дорожной сети в Дерне потребуется 300 млн динаров (67 млн долларов). Ливия уже приняла помощь от Катара и Египта, Турция отправила к пострадавшую страну три самолета с гуманитарной помощью.

В ООН заявили, что работают с местными, национальными и международными партнерами, чтобы предоставить гуманитарную помощь жителям пострадавших районов.

Триполи, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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