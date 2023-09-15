В Орле задержали поджигателя релейного шкафа на железной дороге

Жителя Орла подозревают в диверсии на железной дороге. За поджог релейного шкафа мужчина получил одну тысячу долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Преступление было совершено в июле, но установить личность и задержать злоумышленника правоохранителям удалось только сейчас. 38-летний местный житель поджег релейный шкаф на перегоне «Орел-2 – Кромская».

На допросе мужчина заявил, что испортил оборудование по просьбе анонимного куратора, с которым связывался через мессенджер. За поджог он получил одну тысячу долларов в криптовалюте.

В настоящее время поджигателя арестовали, расследование этого дела продолжается.

Орел, Зоя Осколкова

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