Россиянин получил 12,5 лет «строгача» за контрабанду в США запчастей для ЗРК

Тверской областной суд приговорил гражданина России Сергея Кабанова к 12,5 годам колонии строгого режима за организацию по заданию американских спецслужб контрабандных поставок в США комлектующих российской ракетной техники. Об этом сообщила ФСБ России. Суд признал фигуранта виновным в госизмене.

Во время следствия установлено, что Кабанов отправил применяемые в ракетной технике Вооруженных сил РФ изделия в интересах американской фирмы Victory Procurement Services (Хантсвилл, штат Алабама), подконтрольной Министерству обороны США.

Транспортировка груза в США, по информации спецслужбы, осуществлялась транзитом через Латвию.

«Канал передачи противнику комплектующих российских зенитно-ракетных комплексов и радиолокационного вооружения был ликвидирован», – отметили в Центре общественных связей ФСБ, передает «Интерфакс».

Отметим, что об аресте гражданина РФ Кабанова Лефортовским судом Москвы сообщалось в апреле 2021 года. Подробности дела тогда не раскрывались.

Москва, Наталья Петрова

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