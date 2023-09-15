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Пятница, 15 сентября 2023, 18:36 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Орловской области сбит беспилотник

Сегодня на территории Ливенского района Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен очередной беспилотный летательный аппарат. ОБ этом сообщил глава региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

По его словам, БПЛА упал возле села Свободная Дубрава. «Повреждений и пострадавших нет. Место происшествия оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем», – добавил Клычков.

Орел, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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