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Суббота, 16 сентября 2023, 10:09 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Ночью в небе над Калужской и Тверской областями были сбиты два беспилотника

Сегодня ночью со стороны Украины были запущены два беспилотника. Оба дрона были уничтожены системой противовоздушной обороны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«16 сентября в ночное время пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что беспилотники были сбиты средствами ПВО над территориями Калужской и Тверской областей.

Тем временем, в столичных аэропортах утром были задержаны около 30 рейсов, еще четыре – отменены. Не могли вылететь самолеты во Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Калуга, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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