В промзоне Орла произошел пожар из-за падения беспилотника

В городе Орле упал беспилотный летательный аппарат, в результате чего возник пожар на промышленном предприятии. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Дрон рухнул на нежилой объект в Железнодорожном районе. По предварительным данным, пострадавших нет.
«Место происшествия оцеплено, специальные службы проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под полным контролем», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Клычков уточнил, что в результате падения БПЛА загорелся резервуар с топливом на территории промышленного объекта. Пожар удалось оперативно потушить. Оперативно-следственные группы устанавливают обстоятельства случившегося.
Орел, Зоя Осколкова
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