В промзоне Орла произошел пожар из-за падения беспилотника

В городе Орле упал беспилотный летательный аппарат, в результате чего возник пожар на промышленном предприятии. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Дрон рухнул на нежилой объект в Железнодорожном районе. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Место происшествия оцеплено, специальные службы проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под полным контролем», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Клычков уточнил, что в результате падения БПЛА загорелся резервуар с топливом на территории промышленного объекта. Пожар удалось оперативно потушить. Оперативно-следственные группы устанавливают обстоятельства случившегося.

Орел, Зоя Осколкова

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