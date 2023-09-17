Три жителя Курской области пострадали во время обстрела со стороны Украины

Курская область подверглась обстрелу со стороны Украины. В результате три человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

Несколько прилетов зафиксированы в деревне Успеновка Кореневского района.

«Есть пострадавшие: у двух жителей легкие ранения, медики ЦРБ оказывают им необходимую помощь на месте; еще один с тяжелым ранением будет транспортирован в областную больницу бригадой санавиации», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Деревню Успеновка ВСУ обстреливают второй день подряд. Накануне жители насчитали 17 прилетов, снаряды попали в жилой дом и детскую площадку. Пострадавших не было. Власти пообещали помочь жителям в восстановлении имущества.

Курск, Зоя Осколкова

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