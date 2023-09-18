В Париже неизвестные угнали грузовик с одеждой из новой коллекции модного дома

В Париже неизвестные ограбили французский модный дом Balmain и похитили вещи из новой коллекции. Об этом сообщил креативный директор Оливье Рустен.
По его словам, преступление было совершено в минувшие выходные. Вещи должны были привезти на грузовике из аэропорта в штаб-квартиру дома в Париже. Однако позвонил водитель и заявил, что машину узнали.
В автомобиле находилось около пятидесяти предметов из люксовой коллекции, которую собирались презентовать в конце сентября.
Креативный директор дома отметил, что теперь его команде придется в очень краткие сроки сшить все заново, чтобы успеть к показу. «Это ужасно несправедливо и неуважительно», – посетовал Рустен.
Париж, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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