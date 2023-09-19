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Вторник, 19 сентября 2023, 09:00 мск

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На Камчатке случилось пятибалльное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у восточного побережья Камчатки. По данным МЧС, никто не пострадал, и местные жители не ощутили подземные толчки.

Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщил, что землетрясение произошло в ночь на 19 сентября в акватории Кроноцкого залива. Эпицентр залегал на глубине 92 км в 132 км от села Мильково.

«В населённых пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали», – говорится в сообщении ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Землетрясение с той же магнитудой произошло около острова Беринга у побережья Камчатки 13 сентября. Эпицентр находился на глубине 40 км всего в 14 км от села Никольское.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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Дальний Восток, Камчатка, Россия, Скандалы и происшествия, Землетрясение,