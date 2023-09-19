Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом под Иркутском

Пассажирский автобус врезался в столб в Нижнеудинске Иркутской области. Трое взрослых и трое подростков пострадали и доставлены в больницу.

По данным ГУ МВД по региону, авария произошла около 20:00 часов 18 сентября. Автобус «ПАЗ» с 10 пассажирами врезался в опору линии электропередач. Водитель и пассажиры рассказали, что перед ДТП их ослепил свет фар встречного автомобиля.

Трех взрослых, двух 14-летних школьников и 17-летнего парня с травмами отвезли в больницу. Специалисты установят, насколько они пострадали, добавили в прокуратуре. Прокуратура и МВД начали проверки. По итогам полиция решит, есть ли основания для привлечения к ответственности.

В Нижегородской области иномарка врезалась в рейсовый автобус. Два человека погибли, двух отвезли в больницу.

Нижнеудинск, Наталья Рязанова

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