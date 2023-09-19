На Камчатке нашли пропавшую группу туристов из Омска

Спасатели нашли группу из шести туристов, не вышедшую вовремя к стоянке на Камчатке. Все путешественники здоровы, их отвезли в Козыревск, рассказали в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Приехавшие из Омской области шесть туристов начали поход в окрестностях вулкана Толбачик в Усть-Камчатском районе 14 сентября. Путешественники зарегистрировали свой маршрут, но в назначенное время не вышли к стоянке «Клешня».

Вечером 18 сентября на поиски отправили пешую группу спасателей. Они нашли пропавших туристов недалеко от стоянки, куда группа должна была выйти в финале похода.

«Туристы на Камчатке найдены наземной группировкой. В медицинской помощи они не нуждаются. Спасатели доставляют их на высокопроходимой технике в Козыревск. Как пояснили сами туристы, они задержались в пути из-за неблагоприятных погодных условий», – пояснили в МЧС.

Ранее туристы и спасатели несколько дней искали двух пожилых путешественников, потерявшихся на маршруте по камчатским вулканам. Мужчины не выходили на связь с 28 августа, 14 сентября их нашли спасатели. Туристов отвезли в больницу.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»