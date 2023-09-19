В Ливии 150 человек заболели из-за нехватки питьевой воды

Ливии грозит новый кризис из-за нехватки чистой питьевой воды, заявили власти страны. Около 150 человек, в их числе 55 детей, заболели диареей, потому что пили грязную воду, передает Al Jazeera.

Миссия ООН по поддержке Ливии особенно обеспокоена плохими санитарными условиями для жителей города Дерна. В организации допустили, что заболевание от употребления загрязненной воды может перерасти в «разрушительный кризис». На 19 сентября больны 150 человек, из них 55 – дети.

Минздрав восточного правительства Ливии начал программу вакцинации населения юго-восточных районов «против болезней, которые обычно возникают после стихийных бедствий».

Также в ООН потребовали провести полное расследование причин того, почему дамбы не выдержали ураган «Даниэль» и разрушились. Местные издания ранее сообщали, что причиной разрушительного наводнения в Дерне стали не только мощные ливни.

По разным данным, в результате наводнения погибли от 4 до 11 тыс. человек. Многих унесло в океан, и даже точное число пропавших без вести неизвестно. Сотрудники МЧС России проводит поисково-спасательные работы в акватории Дерны. С помощью эхолотов они проверяют дно моря на глубине восемь метров. Работа затруднена, поскольку на дне лежат смытые потоком воды обломки строений и машины, сообщили в пресс-службе российского министерства.

Ураган «Даниэль» принес в Ливию мощные ливни и шквалистый ветер. Две дамбы у Дерны не выдержали, и в город хлынули около 30 млн кубометров воды. Несколько кварталов просто смыло в океан. Около 30 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Россия отправила в Ливию несколько партий гуманитарной помощи.

Триполи, Наталья Рязанова

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