Причиной пожара на складе ГСМ в Сочи мог стать дрон-камикадзе

Резервуар с топливом в Сочи загорелся из-за падения беспилотника. В настоящее время пожар потушен, пострадавших нет.

Возгорание произошло рано утром на улице Авиационной в Адлере. «Пожар уже ликвидирован, площадь возгорания не превышала 100 квадратных метров. На месте задействовали 15 единиц техники и свыше 60 сотрудников экстренных и аварийных служб, – сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский. – Пострадавших нет. Аэропорт и вся транспортная система работают в штатном режиме».

Мэр отметил, что причины происшествия выясняются. Тем временем, по неофициальным данным, причиной пожара стал дрон-камикадзе.

Судя по видео с места событий, опубликованных в соцсетях, возгорание было внезапным. При этом местные жители слышали характерный «звук мопеда», затем последовал взрыв. После тушения у сгоревшего резервуара обнаружили обломки БПЛА.

Сочи, Зоя Осколкова

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