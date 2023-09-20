В лесу в Ленобласти нашли покрытый мхом скелет

Полиция получила сигнал о найденном в лесу в Ленинградской области скелете человека. На место отправили следственно-оперативную группу.
Мужчина позвонил в полицию вечером 19 сентября. Он рассказал, что нашел человеческие останки около железнодорожной станции Валя. Они находились в лесу давно: от погибшего остался только скелет, и тот врос в мох, пишет портал 78.ru.
Предположительно, останки принадлежали женщине. На место находки отправили следователей и криминалистов.
Ранее на берегу Большого Зеленодольского озера в Ленинградской области нашли тело мужчины. Погибший лежал около воронки от взрыва.
Санкт-Петербург, Наталья Рязанова
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