Под Петербургом нашли погибшего от взрыва мужчину

Тело мужчины нашли на берегу Большого Зеленодольского озера в Ленинградской области. Погибший лежал около воронки от взрыва, передает портал 78.ru.

Жители посёлка Кирилловское во время прогулки нашли тело мужчины и вызвали полицию. Прибывшие полицейские нашли рядом с телом воронку диаметром около 10 метров. Деревья вокруг были посечены осколками, и правоохранители предположили, что мужчина погиб при взрыве снаряда.

Сейчас устанавливается личность погибшего. На виде ему 50-60 лет, одет был в зеленую футболку. Предварительно, мужчина погиб некоторое время назад, поскольку на останках нашли гнилостные изменения.

Ранее в лесу в Ломоносове волонтеры нашли тело мужчины 50-60 лет. При этом, добровольцы искали заблудившуюся женщину.

Петербург, Наталья Рязанова

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