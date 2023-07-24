Под Петербургом искавшие женщину волонтеры нашли тело мужчины

В Санкт-Петербурге группа волонтеров нашла тело умершего мужчины, пока искала заплутавшую в лесу женщину. Предварительно, на теле не было следов насильственной смерти, пишет «Фонтанка».

Сообщение в полицию поступило вечером 23 июля от группы волонтеров. Они прочесывали лес недалеко от кладбища Илики в Ломоносове в поисках заблудившейся женщины. Вместо этого нашли давно умершего мужчину.

На вид, мужчине было около 50-60 лет. Он лежал на спине под деревом, его одежда была цела: темные куртка, штаны и ботинки. Особых примет у погибшего не было.

Тело отвезли в морг Николаевской больницы, чтобы установить личность и причину смерти.

В Ленинградской области мужчина обнаружил человеческие останки в колодце. Дачник не был на участке два года и при попытке набрать воды вытащил человеческий скетлет.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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