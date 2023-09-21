Почти по всей Украине объявлена воздушная тревога, прогремели взрывы

Воздушная тревога объявлена практически на всей территории Украины после ночной атаки киевского режима на Крым. Взрывы прогремели в Киеве и области, в Харькове, подо Львовом. Зафиксированы пролеты ракет в направлении Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областей, передает телеграм-канал «Страна.ua».

Попадания зарегистрированы в нескольких районах Киева. Ночью тревожные сирены работали порядка двух часов, утром после небольшого перерыва включились снова. По области есть попадания на территории промышленных предприятий. В промзоне пожары.

«В Харькове в результате атаки разрушено складское здание. Есть попадание и повреждение также в Ровенской области. Во Львовской области был удар по промышленной зоне, есть разрушение и возгорание», – пишет издание со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко.

Около 06:25 часов зарегистрированы три прилета по территории Дрогобыча, где находится один из украинских НПЗ. Два прилета пришлись по промышленному объекту: повреждены цех и трехэтажное здание склада.

Минобороны РФ сообщило о массированной атаке киевского режима на территорию России. В ночь на 21 сентября средства ПВО сбили над Черным морем и побережьем Крыма 19 украинских беспилотников. Еще по одному – над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.

Киев, Наталья Рязанова

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