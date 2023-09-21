Иностранцы пытались вывезти из Приамурья самородное золото на 18 млн рублей

Пограничники пресекли незаконный вывоз из России самородного золота стоимостью свыше 18 млн рублей. Иностранцы замаскировали драгоценный металл под декоративные подвески, сообщили в погрануправлении ФСБ РФ по Амурской области.

«Задержаны иностранные граждане, которые предприняли попытку вывоза золота под видом декоративных подвесок. Из незаконного оборота изъято более трех килограммов самородного золота, ориентировочная стоимость которого более 18 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Следователи проводят доследственную проверку, по итогам которой решат вопрос, нужно ли возбуждать уголовное дело.

Ранее в аэропорту Якутска задержали золотодобытчика с 12 свертками со шлиховым золотом. Почти полкило драгметалла, которые пытался незаконно провезти россиянин, оценили в три миллиона рублей.

Благовещенск, Наталья Рязанова

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