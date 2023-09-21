Полицейские в Омске пять лет продавали изъятые из незаконного оборота сигареты

Омские полицейские использовали вещественные доказательства для собственного обогащения. Стражи порядка продавали табачные изделия, которые были изъяты из незаконного оборота.
По данным телеграм-канала «Baza», нелегальный бизнес сотрудники полиции организовали в 2018 году. На складе хранения вещдоков скапливались сотни изъятых блоков сигарет, чем правоохранители и решили воспользоваться.
Сбывать табачные изделия полицейским помогали посредники на стороне. В схеме участвовали три сотрудника полиции из отдела экономической безопасности и один участковый.
В результате все четверо стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий и сбыте товаров без маркировки.
Омск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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