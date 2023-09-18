Продажу нелегального табака выявили в 17 регионах России

Пока система маркировки в России работает с перебоями. Так в 17 регионах выявлена продажа нелегальных табачных изделий, которая не учитывается в госсистеме. Закон нарушили более 16,5 тысячи предпринимателей. Общественная потребительская инициатива направила в Генпрокуратуру, МВД и Минпромторг обращение с просьбой провести проверки.

Постановлением правительства от 28 февраля 2019 года в России введена обязательная маркировка средствами идентификации табачной, никотинсодержащей продукции, безникотиновых жидкостей и электронных систем доставки никотина. Однако, как показало исследование, не все участники рынка розничной торговли выполняют эти требования, пишут «Известия».

Чаще всего нарушают закон о маркировке в Московской области, где выявлено 2625 точек с нелегальной продажей. Кроме того, в тройку лидеров попали Москва – 1968 и Красноярский край – 1922. Массовые нарушения также были выявлены в Самарской (1438) и Новосибирской (1231) областях, Алтайском крае (1209), Воронежской (1195), Нижегородской (932), Кемеровской (772), Омской (700), Тюменской (615), Амурской (565), Смоленской (368) областях, Хакасии (348), Ивановской (330), Псковской (220) и Орловской (153) областях.

По данным общественников, большая часть нелегальной продукции поступает в Россию из Белоруссии – около 50%, около 20% подделки под российское производство, и остальное (30%) – контрабанда из иных стран.

Есть несколько причин, почему бизнес идет на нарушения. «Во-первых, незнание продавцов об обязанности проходить маркировку. В этом случае поможет разъяснительная работа и изучение инструкций, которые есть в открытом доступе. Вторая причина намного страшнее – таким продавцам есть что скрывать, а именно речь идет об опасных подделках и контрабанде, поэтому много вопросов возникает к местам продажи таких сигарет», – пояснил глава ОПИ Олег Павлов.

В свою очередь в Минпромторге сообщили, что получили обращение ОПИ и направили в комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в субъектах РФ.

Москва, Зоя Осколкова

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