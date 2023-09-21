Один ребенок погиб, двое пострадали в ДТП под Пермью

Пьяный водитель без прав устроил ДТП на автодороге Кудымкар-Гайны в Пермском крае. В результате погиб двухлетний ребенок, еще двое детей и женщина пострадали, рассказали в ГУ МВД по региону.

Авария произошла сразу после полуночи 21 сентября на 17-м км автодороги. 54-летний мужчина за рулем ВАЗ-2110 не справился с управлением, машина свалилась в кювет и перевернулась.

«В результате ДТП погиб двухлетний ребенок. Еще три пассажира: малолетние в возрасте трех лет и девяти месяцев, 26-летняя женщина, получили ушибы и ссадины, им назначено амбулаторное лечение», – пояснили в главке МВД.

Выяснилось, что водитель сел за руль пьяным и даже не имел водительских прав. Только в 2023 году его 16 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

В Москве водитель минивэна не справился с управлением, машина улетела в кювет и врезалась в столб. В автомобиле находились шесть детей, всех отвезли в больницу.

Пермь, Наталья Рязанова

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