Авария в Москве: пострадали шестеро детей

Сегодня в деревне Каменке Троицкого административного округа Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, по предварительным данным, пострадали шестеро детей.
«По предварительной информации, водитель минивэна «Тойота-Исис» не справился с управлением и, съехав в кювет, столкнулся с мачтой городского освещения. На момент аварии в автомобиле находились 6 детей, которые в настоящее время доставлены в медучреждения», – говорится в сообщении столичного главка МВД.
Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы разбираются во всех обстоятельствах ДТП.
Москва, Светлана Антонова
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