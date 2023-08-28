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Понедельник, 28 августа 2023, 18:09 мск

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Авария в Москве: пострадали шестеро детей

Сегодня в деревне Каменке Троицкого административного округа Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, по предварительным данным, пострадали шестеро детей.

«По предварительной информации, водитель минивэна «Тойота-Исис» не справился с управлением и, съехав в кювет, столкнулся с мачтой городского освещения. На момент аварии в автомобиле находились 6 детей, которые в настоящее время доставлены в медучреждения», – говорится в сообщении столичного главка МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы разбираются во всех обстоятельствах ДТП.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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