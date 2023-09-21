В поселении в Брянской области ввели режим ЧС после танковой атаки ВСУ

В приграничном Чаусовском сельском поселении Погарского района Брянской области введен режим чрезвычайной ситуации после танкового обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил глава районной администрации Сергей Цыганок.

По его словам, в результате танковой атаки пострадало имущество как организаций, так и местных жителей.

«Если в результате обстрела мы видим, что пострадало имущество, сразу вводим режим ЧС, потом собственники обращаются к нам с заявлениями, делаются сметы и экспертизы», – пояснил чиновник (цитата по РИА «Новости»). Он уточнил, что заявления собственников о том, какое конкретно имущество пострадало в результате обстрела, еще не поступали.

Ранее телеграм-канал Shot сообщал, что утром 20 сентября ВСУ из танка обстреляли приграничное село Случовск Брянской областью пятью снарядами калибра 125 мм. Никто не пострадал. До этого украинский танк ударил по пункту пропуска «Погар», который находится в 800 метрах от границы. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Брянск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»