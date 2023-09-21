СМИ раскрыли первые результаты расследования гибели миротворцев из РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил, что гибель российских миротворцев будет тщательно расследована. В республике уже задержали подозреваемых, а командир корпуса ВС страны отстранен от своих обязанностей.

Президент Алиев принес извинения за инцидент, в котором погибли граждане России, во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава Азербайджана заверил в своей готовности помочь, в том числе в расследовании ЧП.

«Ильхам Алиев принёс извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели военнослужащих РМК. Подчёркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование и все виновные понесут должное наказание», – говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

Генеральные прокуратуры России и Азербайджана поддерживают контакт для полного выяснения всех обстоятельств. Президент Алиев заявил, что готов оказать материальную помощь семьям погибших.

Первыми результатами расследования инцидента стали дисциплинарные меры в отношении командира корпуса вооруженных сил Азербайджана и задержания подозреваемых. Командира отстранили от обязанностей, поскольку его подчиненные открыли огонь по российским миротворцам, передает РИА Новости со ссылкой источник в российском силовом ведомстве.

Также задержаны подозреваемые. Их число и звания не раскрываются.

Российские миротворцы погибли, когда их машина попала под обстрел из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг. Военные возвращались с наблюдательного поста.

Москва, Наталья Рязанова

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