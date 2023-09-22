Более 14 тысяч жителей Находки остались без света из-за аварии

Более 14 тысяч жителей Находки в Приморском крае остались без электричества из-за аварии. Под отключение попали порядка 156 домов, сообщили в прокуратуре региона.

По данным администрации города, отключение произошло около 11:32 по местному времени на подстанции «Рыбники». Без электричества остались одна школа, три детских садика, жилые многоэтажки и частные дома на девяти улицах.

«Над устранением аварии работает бригада АО «ДРСК». Ориентировочный срок устранения аварии 17:00», – сообщили в администрации Находки.

Прокуратура начала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии.

«Коммунальная услуга не предоставляется более 14 тыс. жителей 96 многоквартирных домов и 60 частных домовладений. Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии, а также надлежащему установлению ее причин и условий», – пояснили в ведомстве.

Во время ливней аварийные отключения электричества случились в 16 населенных пунктах Приморского края. Поднявшаяся из-за ливней вода затопила несколько подстанций.

Находка, Наталья Рязанова

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