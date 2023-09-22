Взрывом газа разрушен жилой дом в белгородском Шебекино: ранены 5 человек

В Шебекино Белгородской области взрывом газа разрушен частный жилой дом. Пять человек пострадали, один из них находится под завалами. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации от аварийных служб, взрыв произошел по причине, связанной с эксплуатацией газового баллона», – написал глава области в Telegram.

Гладков уточнил, у троих пострадавших травмы головы, у одного ожоги. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На месте работают все оперативные службы, добавил губернатор, отметив, что причины происшествия установят следственные органы.

Белгород, Наталья Петрова

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