Сломанный танкер заблокировал пролив Дарданеллы

В проливе Дарданеллы временно остановлено движение судов. Об этом сообщает телеканал NTV.

Экипаж танкера Sappho, который находится в устье пролива на выходе из Мраморного моря в Эгейское, сообщил о технической поломке двигателя. Судно не может продолжить движение и блокирует проезд в обе стороны.

На помощь танкеру выехали буксиры береговой охраны Турции, которые отведут его в безопасное место с основного маршрута пересечения канала.

Отмечается, что протяженность Sappho 183 метра. Танкер следует под флагом Либерии из Стамбула в греческий порт Каламата.

Анкара, Зоя Осколкова

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