В Мордовии число отравившихся студентов выросло до 37 человек

Учащиеся Краснослободского медицинского колледжа в Мордовии отравились бытовым газом. Накануне за медицинской помощью обратились 18 человек, на утро 22 сентября пострадавших стало 37 человек.

Накануне вечером министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин сообщил, что 18 студентов пришли в больницу с признаками отравления бытовым газом легкой и средней степени. Все пострадавшие – подростки в возрасте от 17 до 20 лет. Все были стабильны.

«По состоянию на 8:00 часов 22 сентября пострадали 37 человек, из которых двое находятся в больнице Саранска, один – в больнице города Ковылкино и 34 человека в ЦРБ Краснослободска», – говорится в сообщении ЕДДС Краснослободского района.

Специалисты предположили, что причиной отравления мог стать одорант, который добавляют в бытовой газ.

Прокуратура республики начала проверку инцидента и готова принять меры прокурорского реагирования, рассказали в ведомстве.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании и обстоятельствах, которые уже удалось установить.

В Свердловской области за месяц два подростка умерли от отравления бытовым газом. Предварительно, подростки вдохнули газ из баллончика.

Саранск, Наталья Рязанова

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