ПВО отразила ракетную атаку на Крым

Силы противоздушной обороны России уничтожили у западного побережья Крыма одну украинскую ракету и два беспилотника самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

«22 сентября около 10.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку авиационными управляемыми ракетами и БПЛА по объектам на территории Российской Федерации», – сказано в сообщении ведомства.

Это уже вторая за сутки попытка Украины атаковать Крым. Ранее утром Минобороны сообщало, что система ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Черным морем вблизи юго-восточного побережья Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края.

Москва, Наталья Петрова

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