Спасатели сняли с Казбека пострадавшую при камнепаде туристку

Спасатели МЧС России доставили раненую туристку с горы Казбек в селение Тменикау в Северной Осетии-Алании. Женщину передали в руки врачей, рассказали в ГУ МЧС по республике.

Группа из 11 альпинистов из разных городов России совершала восхождение на вершину Казбека. На высоте более 3 тыс. метров туристы попали под камнепад. 30-летняя женщина получила серьезные травмы и не смогла продолжать восхождение.

«По счастливой случайности на горе Казбек завершали тренировочный спуск трое спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Они изменили свой маршрут и направились на помощь альпинистам. Из Владикавказа выдвинулась вторая группа спасателей из пяти человек», – пояснили в ведомстве.

Спасатели начали спускать пострадавшую, но им пришлось заночевать на высоте 2300 м. Утром они продолжили путь и успешно дошли до села Тменикау. Там женщину передали заботам врачей.

Один турист погиб, четверо пострадали во время камнепада в горах Кабардино-Балкарии. В группе из шести человек только один альпинист не пострадал.

Владикавказ, Наталья Рязанова

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