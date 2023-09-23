Ракетные обломки упали в Севастополе после работы ПВО

Система противоздушной обороны сработала в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.
«По предварительной информации, в Севастополе отработало ПВО. Ракетные обломки упали в районе причала в Сухарной балке», – написал он в Telegram.
На место выехали все оперативные службы, добавил губернатор и попросил горожан сохранять спокойствие.
Добавим, что в Севастопольской бухте приостановлена работа морского пассажирского транспорта.
Севастополь, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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