Ракетные обломки упали в Севастополе после работы ПВО

Система противоздушной обороны сработала в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

«По предварительной информации, в Севастополе отработало ПВО. Ракетные обломки упали в районе причала в Сухарной балке», – написал он в Telegram.

На место выехали все оперативные службы, добавил губернатор и попросил горожан сохранять спокойствие.

Добавим, что в Севастопольской бухте приостановлена работа морского пассажирского транспорта.

Севастополь, Наталья Петрова

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