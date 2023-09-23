В Севастополе оцепили парк из-за найденной части сбитой ракеты

В парке Учкуевка в Севастополе обнаружена часть сбитой ракеты. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

«Парк сейчас закрыли, территория оцеплена, ждут прибытия спецслужб», – уточнил он. Развожаев призвал жителей города сохранять спокойствие.

Утром 23 сентября силы ПВО сбили ракету над Севастополем. Ее обломки упали в районе причала в Сухарной балке. После этого в городе дважды объявляли и отменяли воздушную тревогу. В Севастопольской бухте приостанавливали движение морского пассажирского транспорта.

Севастополь, Наталья Петрова

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