ПВО сбила дрон на подлете к Курску. Власти урезали празднование Дня города из-за атак БПЛА

Система противоздушной работы сработала в Курском районе. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие.

Чуть позже глава области сообщил об обстреле Глушковского района со стороны Украины. «В деревне Елизаветовке насчитали шесть прилетов по комплексу КРС и машинно-тракторному двору сельхозпредприятия. К счастью, обошлось без пострадавших», – уточнил он. Еще пять снарядов разорвались в поселке Теткино, обошлось без пострадавших и повреждений.

Минобороны России подтвердило информацию о работе ПВО в Курской области. По данным ведомства, около 14:40 мск уничтожен украинский беспилотник над Курской областью. Еще один дрон ВСУ был сбит над Белгородской областью.

Напомним, сегодня утром украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске, незначительные повреждения получила крыша.

Курск сегодня отмечает День города. Мэр города Игорь Куцак днем заверил, что запланированные в рамках празднования Дня города мероприятия состоятся. Позднее он сообщил, что «в связи с последними событиями» принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города. По его мнению, «это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей».

Курск, Наталья Петрова

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