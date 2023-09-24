ВСУ с дрона подорвали автомобиль в Белгородской области, есть раненый

В результате атаки украинского беспилотника на село Нового Волоконовского района Белгородской области пострадал водитель грузовика. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, дрон сбросил взрывное устройство на проезжающий грузовой автомобиль. «Есть один пострадавший – водитель КамАЗа, он самостоятельно обратился в центральную районную больницу с легкой контузией и осколочными ранениями», – написал глава области в Telegram.

Мужчине оказали всю необходимую медицинскую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение, добавил Гладков.

Позднее губернатор сообщил, что система ПВО сбила дрон на подлете к Белгороду. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, отметил он. Минообороны подтвердило данную информацию. По сведениям ведомства, попытка атаки киевского режима на Белгородскую область беспилотником самолетного типа пресечена около 14:40 мск.

Белгород, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»