В Белгородской области комбайн подорвался на снаряде в поле

В Белгородской области произошло ЧП во время уборки урожая. Комбайн наехал на снаряд в поле. По предварительным данным, никто не пострадал.

Инцидент произошел на окраине поселка Горьковский Грайворонского района. Сотрудник местного сельхозпредприятия «Большевик» занимался уборкой урожая на комбайне «Акрос 530», когда внезапно прогремел взрыв.

В результате техника получила повреждения – у машины сломана жатка и выбиты стекла. Водитель комбайна не пострадал.

Прибывшие на место взрывотехники установили, что комбайнер наехал на гранатометный выстрел ВОГ-17.

Белгород, Зоя Осколкова

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