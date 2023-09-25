В Белгородской области комбайн подорвался на снаряде в поле

В Белгородской области произошло ЧП во время уборки урожая. Комбайн наехал на снаряд в поле. По предварительным данным, никто не пострадал.
Инцидент произошел на окраине поселка Горьковский Грайворонского района. Сотрудник местного сельхозпредприятия «Большевик» занимался уборкой урожая на комбайне «Акрос 530», когда внезапно прогремел взрыв.
В результате техника получила повреждения – у машины сломана жатка и выбиты стекла. Водитель комбайна не пострадал.
Прибывшие на место взрывотехники установили, что комбайнер наехал на гранатометный выстрел ВОГ-17.
Белгород, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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