У берегов Камчатки произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у берегов Камчатки днем 25 сентября. Жители краевой столицы ощутили подземные толчки на уровне 2-3 баллов.

Камчатский филиал геофизической службы РАН зарегистрировал землетрясение около 14:44 по местному времени. Эпицентр находился в акватории Авачинского залива в 82 км восточнее Петропавловск-Камчатского. Очаг подземных толчков располагался на глубине 67 км.

Жители краевого центра поделились впечатлениями от сейсмособытия в соцсетях. Многие ощутили один подземный толчок силой около 2-3 баллов. Некоторые признались, что решили, будто землетрясение им почудилось.

По данным МЧС, звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали.

19 сентября у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0 произошло. Эпицентр находился в 132 км от села Мильково, но местные жители не ощутили подземные толчки.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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