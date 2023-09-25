В Воронеже отец пытался зарезать 9-месячную дочь – ребенок в реанимации

В Воронеже девятимесячная девочка попала в реанимацию после того, как с ней пытался расправиться ее отец. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Мужчина нанес ребенку несколько ножевых ранений. Его задержали.

По информации ведомства, девочку с телесными повреждениями госпитализировали в больницу 24 сентября. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас ребенок находится на лечении в реанимационном отделении больницы.

По подозрению в причинении ножевых ранений девочке задержан ее отец. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетней).

Подозреваемый отказался от дачи показаний. Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.

Воронеж, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»