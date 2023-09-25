Колбасу с вирусом африканской чумы свиней обнаружили в 593 магазинах Забайкалья

В 593 магазинах Забайкальского края обнаружили колбасу с ДНК вируса африканской чумы свиней. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Речь идет о колбасе «Филейская» производителя ЗАО «Стародворские колбасы», зарегистрированного во Владимире.

Лабораторные исследования показали наличие генома вируса АЧС в колбасе «Филейской», выпущенной 18 и 25 августа, а также 7 сентября.

В целях охраны территории Забайкальского края от возникновения и распространения опасного заболевания владельцам продукции предписано незамедлительно ее уничтожить под контролем государственных ветеринарных специалистов и провести дезинфекцию места хранения.

Африканская чума свиней не представляет собой опасности для человека, но поражает домашних и диких свиней и тем самым наносит большой экономический ущерб свиноводческим хозяйствам. АЧС характеризуется быстрым распространением, высокой степенью смертности зараженных животных. Свиней приходится забивать, так как вакцины против этого заболевания не существует.

Надо отметить, что колбасу с вирусом АЧС вслед за Забайкальем нашли в магазинах в Республике Алтай и в Алтайском крае. По информации Россельхознадзора, в Республике Алтай в трех магазинах обнаружили продукцию компаний «Стародворские колбасы» и «Владимирский стандарт» с вирусом африканской чумы свиней, а в Алтайском крае такая продукция продавалась в 72 магазинах, передают «Вести».

На прошлой неделе вирус АЧС выявили в ветчине «Столичная» бренда «Вязанка», произведенной ЗАО «Стародворские колбасы», которую продавали в Якутии.

Чита, Наталья Петрова

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