В России свинина резко подорожает из-за АЧС и выгодного экспорта

В России могут резко вырасти цены на свинину. С таким предупреждением выступили в Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств. На рост стоимости повлияет сокращением поголовья из-за вируса африканской чумы свиней (АЧС), а также выгода от продаж на экспорт.

В АККОР допустили, что подорожание свинины в ближайшее время может составить от 10% до 20%, пишут «Известия». «Ситуация очень серьезная, потому что речь идет о продовольственной безопасности страны. Цены однозначно будут расти, так как образуется дефицит мяса на внутреннем рынке», – сообщил председатель совета АККОР Александр Шипулин.

По его словам, сегодня происходят сокращения поголовья свиней. Только на Кубани по разным причинам за этот год оно уменьшилось на 22,7 тысячи голов, в зоне риска из-за АЧС еще несколько десятков тысяч. Аграрий допускает, что с мясом свинины может сложится аналогичная ситуация, как и с топливом, которое выгоднее продавать на внешних рынках.

«В последнее время цены на свинину в России были очень низкие. Она стоила столько же, сколько и курица, которая должна быть самым дешевым мясом. Сейчас мы наблюдаем удорожание и возврат к прежнему соотношению. Поэтому думаю, что рост может составить 10-20% и более в зависимости от качества и категории мяса и причиной этого будет не только АЧС», – пояснил руководитель АККОР в Ставропольском крае, фермер Сергей Колесников.

В свою очередь в пресс-службе Минсельхоза сообщили, что в целях предупреждения распространения АЧС в регионах проводятся мониторинговые исследования. Кроме того, министерство совместно с отраслевым сообществом прорабатывает вопрос внесения изменений в Ветеринарные правила по АЧС, предусматривающие увеличение объемов таких исследований.

К тому же отрасль животноводства в России демонстрирует устойчивую положительную динамику развития. В Минсельхозе уточнили, что за январь-август производство скота и птицы на убой в живом весе в сельхозорганизациях составило 8,7 млн т, что на 3,4% больше показателя за аналогичный период 2022-го. Производство свиней увеличилось на 5,9% до 3,6 млн т. Цены от производителей на свинину снизились за последнюю неделю на 1,2%, за месяц – на 3%.

Москва, Зоя Осколкова

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