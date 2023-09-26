В Курской области семь поселков остались без света после атаки украинского дрона

В Курской области семь населенных пунктов оказались обесточены из-за атаки украинского беспилотника. Люди не пострадали. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, обесточено семь населенных пунктов», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Старовойт уточнил, что аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка.

Ночью Министерство обороны РФ сообщило, что над Курской областью в интервале 30 минут были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата. Все дроны были уничтожены средствами ПВО.

Курск, Зоя Осколкова

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