В Туле у дома волонтеров взорвалась граната

В Туле неизвестные поставили растяжку с гранатой Ф-1 у двери дома волонтеров. По счастливой случайности, люди не пострадали. От взрыва контузило кошку.

Инцидент произошел на Тургеневской улице. В здании проживают волонтеры, которые собирают гуманитарную помощь для бойцов в зоне СВО, передает телеграм-канал «Mash».

При открытии двери растяжка сработала и прогремел взрыв. Выходивший из здания мужчина не пострадал, но взрывной волной задело кошку. Животному оказали помощь ветеринары.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка.

Тула, Зоя Осколкова

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