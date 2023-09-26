В Туле у дома волонтеров взорвалась граната

В Туле неизвестные поставили растяжку с гранатой Ф-1 у двери дома волонтеров. По счастливой случайности, люди не пострадали. От взрыва контузило кошку.
Инцидент произошел на Тургеневской улице. В здании проживают волонтеры, которые собирают гуманитарную помощь для бойцов в зоне СВО, передает телеграм-канал «Mash».
При открытии двери растяжка сработала и прогремел взрыв. Выходивший из здания мужчина не пострадал, но взрывной волной задело кошку. Животному оказали помощь ветеринары.
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка.
Тула, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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