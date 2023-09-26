Томич убил женщину-фельдшера, а собутыльники помогли спрятать тело

В томском села Иштан пропала фельдшер. Тело женщины нашли в лесу, а в ее убийстве признался недавний пациент.

Трое мужчин выпивали в доме одного из них, но поссорились. Хозяин дома облил собутыльника горючей жидкостью и поджег. Огонь сумели протушить, но из-за ожогов вызвали медика. Женщина-фельдшер оказала пострадавшему помощь и вышла во двор, где у нее случился конфликт с владельцем дома.

По данным прокуратуры, мужчина несколько раз ударил фельдшера головой о стену сарая и ушел в дом. Когда проспался, заставил собутыльников помочь ему – унести тело погибшей в лес. Сотрудники местной администрации объявили, что фельдшер пропала, и полиция организовала поиски. Так в лесу нашли тело погибшей.

«Задержан местный житель, который при допросе дал признательные показания. В ближайшее время будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения», – пояснили в управлении Следственного комитета по Томской области.

Глава Иштанского сельского поселения Лариса Маленкова рассказала, что фельдшер с 1980-х годов лечила сельчан. Ей был 61 год.

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Томск, Наталья Рязанова

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