120 человек погибли при пожаре на свадьбе в Ираке

Число жертв пожара, возникшего во время свадьбы в иракской провинции Найнава, по последним данным, достигло 120 человек. Еще более 200 человек пострадали. Такие данные приводят Иракские силы гражданской обороны, передает Al Arabiya. Ранее местные власти сообщали о 100 погибших и 150 раненых.

Огонь охватил свадебный зал, расположенный в городе Аль-Хамдания к востоку от Мосула, во вторник вечером. По информации спасателей, причиной пожара стало использование фейерверков во время свадебной церемонии, что привело к возгоранию внутри зала. Огонь быстро распространился внутри помещения, поскольку свадебный зал в нарушение требований противопожарной безопасности был покрыт легковоспламеняющимися панелями. Из-за возгорания обрушилась часть свадебного зала.

Отмечается, что сгоревший зал не был оборудован системами сигнализации и пожаротушения.

Меж тем Иракское общество Красного Полумесяца оценивает число жертв и пострадавших в более чем 450 человек.

Премьер-министр Ирака Мухаммад Шиа Аль-Судани призвал министров внутренних дел и здравоохранения приложить все усилия для оказания помощи пострадавшим.

Багдад, Наталья Петрова

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