На свадьбе в Иране отравились более 260 гостей

В Иране после свадебного банкета более 260 человек обратились к медикам с симптомами отравления. Об этом сообщает информационный портал Shafaq News.

Инцидент произошел в провинции Киркук, расположенной на северо-востоке страны. После того как в больницы попали 50 пациентов с одинаковыми симптомами, расследованием занялись правоохранительные органы.

В общей сложности число пострадавших превысило 260 человек. Все они присутствовали на бракосочетании. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Причиной массового отравления считают испорченные продукты. Расследованием произошедшего занимается специальная комиссия.

Тегеран, Зоя Осколкова

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