В Брянске уничтожили беспилотник с 1 кг взрывчатки

В Брянске во вторник вечером сбили беспилотник с 1 кг взрывчатки. Обломки дрона упали в лесополосе, в 30 метрах от жилого дома на Уральской улице. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По его сведениям, на месте падения БПЛА представители силовых структур обнаружили кумулятивный снаряд «К3-6», два брикета взрывчатки С-4 общей массой 1140 грамм и взрыватель МД5М.

Отмечается, что пострадавших и повреждений на земле нет.

Вечером 26 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении силами ПВО беспилотника самолетного типа на подлете к Брянску. Обошлось без пострадавших, уточнил он.

В Минобороны России подтвердили данную информацию. В ведомстве уточнили, что попытка атаки киевского режима с использованием беспилотника на Брянскую область была пресечена около 18.45 мск.

Брянск, Наталья Петрова

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