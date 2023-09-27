Двое погибли: в Канаде рухнул вертолет с пассажирами

Частный вертолет с шестью пассажирами рухнул около города Принс-Джорджа в канадской провинции Британская Колумбия. Два человека погибли, четверо пострадали, передает CBC.

Лесозаготовительная компания Canfor зафрахтовала вертолет Bell 206L для перевозки подрядчиков, выполнявших задания для фирмы. Авария случилась недалеко от горнолыжного курорта. Два человека от травм умерли на месте.

Прибывшие медики доставили четырех пассажиров в местную больницу. Пострадавшие в стабильном состоянии, некоторых после оказания первой помощи готовы были выписать в тот же день.

Ведется расследование, выясняются причины и подробности аварии.

В ОАЭ частный вертолет упал в море. На борту находились два пилота, их судьба неизвестна, в море провели поисково-спасательную операцию.

Принс-Джордж, Наталья Рязанова

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