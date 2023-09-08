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В Объединенных Арабских Эмиратах вертолет упал в море

Фото: FreePik

В Объединенных Арабских Эмиратах потерпел крушение частный вертолет. На месте проводится поисково-спасательная операция. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Главное управление авиации ОАЭ.

Известно, что вертолет Bell 212 компании AeroGulf совершал тренировочный полет в ночное время. Судно вылетело из международного аэропорта Аль-Мактум в Дубае и рухнуло в море.

На борту находились два пилота – граждане Египта и ЮАР. В настоящее время на месте крушения проводятся поисково-спасательные мероприятия. Из воды извлекли обломки вертолета, поиски экипажа продолжаются.

Пока неизвестно, что стало причиной аварии. На место выехали представители комиссии по расследованию авиакатастроф.

Дубай, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Авиакатастрофы

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