российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 27 сентября 2023, 10:42 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Сибиряк несколько часов колотил беременную сожительницу чем придется

Житель Новосибирска несколько часов избивал беременную сожительницу подручными предметами. Прибывшим сотрудникам полиции мужчина угрожал топором, поэтому его задержанием занимался СОБР, рассказали в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

По данным следствия, поздним вечером 20 сентября 31-летний обвиняемый крепко выпил, принял наркотики и решил воспитать свою беременную сожительницу. Он несколько часов избивал ее в доме, потом перетащил в гараж, где надел собачий ошейник. Мужчина признался, что сначала колотил подругу тапком по голове, а в гараже выбор инструментов был больше: лопата, топор.

Женщина сумела докричаться до прохожих, и один из них вызвал полицию. Обвиняемый хотел применить топор и против прибывших сотрудников, но его скрутил СОБР. Пострадавшую освободили и отвезли в больницу.

Суд арестовал новосибирца на время расследования. Мужчине предъявили обвинение в незаконном лишении свободы с применением опасного для жизни насилия (п. «в, е» ч. 2 ст. 127 УК РФ) и угрозе насилием представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

В Пермском крае мужчина из ревности обрил 28-летней сожительнице голову, несколько дней держал взаперти, избивал и насиловал. В наркотическом опьянении он отрубил ей кисть правой руки.

Новосибирск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Следственный комитет России,