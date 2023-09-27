Сибиряк несколько часов колотил беременную сожительницу чем придется

Житель Новосибирска несколько часов избивал беременную сожительницу подручными предметами. Прибывшим сотрудникам полиции мужчина угрожал топором, поэтому его задержанием занимался СОБР, рассказали в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

По данным следствия, поздним вечером 20 сентября 31-летний обвиняемый крепко выпил, принял наркотики и решил воспитать свою беременную сожительницу. Он несколько часов избивал ее в доме, потом перетащил в гараж, где надел собачий ошейник. Мужчина признался, что сначала колотил подругу тапком по голове, а в гараже выбор инструментов был больше: лопата, топор.

Женщина сумела докричаться до прохожих, и один из них вызвал полицию. Обвиняемый хотел применить топор и против прибывших сотрудников, но его скрутил СОБР. Пострадавшую освободили и отвезли в больницу.

Суд арестовал новосибирца на время расследования. Мужчине предъявили обвинение в незаконном лишении свободы с применением опасного для жизни насилия (п. «в, е» ч. 2 ст. 127 УК РФ) и угрозе насилием представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

В Пермском крае мужчина из ревности обрил 28-летней сожительнице голову, несколько дней держал взаперти, избивал и насиловал. В наркотическом опьянении он отрубил ей кисть правой руки.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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